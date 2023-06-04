16 человек заразились клещевым тифом на Алтае

Большинство пострадавших от укусов клещей не обращались к медикам Фото: Анна СЕМИНА

В Республике Алтай с начала сезона активности клещей уже 16 человек заразились сыпным тифом.

– Это самое распространенное заболевание, передающееся клещами в Республике Алтай, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по региону.

Его также называют клещевым риккетсиозом и клещевым сыпным тифом. Среди заболевших этого года семеро детей. Большинство пострадавших не обращались к медикам!

По словам специалистов, сибирский клещевой тиф сопровождается высокой температурой тела, первичным аффектом (корочкой) на месте укуса, сыпью. Если эти признаки появятся после укуса клеща, то следует незамедлительно обратиться за врачебной помощью.