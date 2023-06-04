Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2023 12:45

16 человек заразились клещевым тифом на Алтае

Среди пострадавших семеро детей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Большинство пострадавших от укусов клещей не обращались к медикам

Большинство пострадавших от укусов клещей не обращались к медикам

Фото: Анна СЕМИНА

В Республике Алтай с начала сезона активности клещей уже 16 человек заразились сыпным тифом.

– Это самое распространенное заболевание, передающееся клещами в Республике Алтай, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по региону.

Его также называют клещевым риккетсиозом и клещевым сыпным тифом. Среди заболевших этого года семеро детей. Большинство пострадавших не обращались к медикам!

По словам специалистов, сибирский клещевой тиф сопровождается высокой температурой тела, первичным аффектом (корочкой) на месте укуса, сыпью. Если эти признаки появятся после укуса клеща, то следует незамедлительно обратиться за врачебной помощью.