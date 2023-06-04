Неизвестная женщина устроила акт вандализма в центре Барнаула

Женщина-вандал. Скриншот поста группы Barnaul22

На днях в Барнауле неизвестная женщина устроила акт вандализма – она разрушила декоративную арку.

– Вчера по адресу пр. Ленина 42 возле магазина цветов Fruttela была установлена декоративная цветочная арка. Сегодня утром какая-то женщина совершила акт вандализма, - рассказывают в сообществе Barnaul22.

Эта женщина разломала арку, выкрутила и разбросала по зеленой зоне лампочки. Помимо этого она повредила фонарики у кофейни по соседству.

Удивительно, но судя по записям с камер наблюдения, в объектив которых попала незнакомка, все произошло средь бела дня и женщину никто не остановил и не сделал хотя бы замечание.