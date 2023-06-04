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НовостиОбщество4 июня 2023 7:19

Барнаульцы душевно поздравили дворника с днем рождения

Мужчина признался, что его давно так не радовали
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Инициативная группа организовала для дворника праздник. Скриншот поста в группе Barnaul22

Инициативная группа организовала для дворника праздник. Скриншот поста в группе Barnaul22

Жители новостроек в Индустриальном районе Барнаула душевно поздравили своего дворника с днем рождения.

Но это был не просто день рождения, а юбилей! Жители дома на улице 65 лет Победы организовали для своего дворника Сергея Косалапова настоящий праздник. Таким образом они хотели поблагодарить его за его труд.

– Как же вы меня порадовали! Давно мне не было так хорошо! – порадовался сам юбиляр.

Как сообщают в группе Barnaul22, Сергею Федоровичу подарили не только шарики и пухлый конверт с деньгами, но и самое главное – добрые слова и пожелания, что безусловно, приятно любому человеку вне зависимости от рода деятельности.