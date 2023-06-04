Барнаульцы недовольны жутким мусором в сквере Химиков

Обставновка с мусором в сквере Химиков. Скриншот ТГ-канала "В курсе 22"

Барнаульцы в социальных сетях возмущаются невероятному количеству мусора в сквере Химиков.

– Это уже невыносимо, - говорят жители Потока. – Мусора валом, лавочки не на своих местах, как-то это уже можно урегулировать?

Помимо этого, как пишут в Телеграм-канале «В Курсе 22», мусор есть даже на детской площадке, у футбольного поля. Даже сложно найти место, где его просто нет.

В комментариях под постом барнаульцы также подметили, что мусор также не убирают в Мизюлинской роще, на улице Сиреневой.