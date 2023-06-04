Неадекватная пенсионерка в Барнауле выбрасывает предметы из окна квартиры

Одна из банок чуть не попала в девушку. Скриншот ТГ-канала "В Курсе 22"

Барнаульцы пожаловались на неадекватную пенсионерку, которая выбрасывает разные предметы из окна своей квартиры.

– На Ленина 147 пожилая женщина, скидывает с третьего этажа банки стеклянные со всяким содержимым и другие вещи, например столовые приборы! – пишут горожане в телеграм-канале «В курсе 22».

При этом родственники заверяют, что пожилая женщина якобы вменяемая, но ее поведение говорит об обратном. На нее также уже жалуется весь подъезд, а теперь страдают и совершенно посторонние люди.

Накануне старушка выкинула из окна банку, она разбилась под ногами девушки и осколок попал ей в лицо, а также содержимым обрызгало одежду.

В комментариях пользователи советуют писать заявление в полицию о хулиганстве. В противном случае в следующий раз последствия могут быть куда страшнее.