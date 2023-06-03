В Барнауле завершают ремонт нескольких дорог по нацпроекту

Замечаний к работе нет Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В июне в Барнауле завершат ремонт нескольких дорог по нацпроекту. Ход работ проверили замглавы администрации города Антон Шеломенцев и председатель профильного комитета Валерий Ведяшки. Об этом сообщает мэрия.

Проверяющие побывали на проспекте Космонавтов, где ведется ремонт от улицы Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта. Там уже провели работы по фрезерованию дорожного полотна, рабочие готовят участки под устройство подходов к остановкам и примыкания к прилегающим дорогам.

В завершающей стадии находится и ремонт по улице Гущина. В частности, на участке протяженностью 700 метров практически сделаны тротуары, выполнена укладка бордюрного и бортового камней.

Антон Шеломенцев подчеркнул, что замечаний к подрядчикам по темпам и срокам работ нет, однако при этом важно соблюдать график в дальнейшем.

Добавим, что всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Барнауле в этом году отремонтируют 12 улиц и построят новую дорогу