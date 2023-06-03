Барнаульцы жалуются на купающихся в фонтанах детей

В городе уже запустили фонтаны
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жительница Барнаула пожаловалась на детей, которые купаются в фонтанах. Об этом горожанка написала в группе Barnaul 22.
Женщина рассказала, что к одному из фонтанов дети приходят организованно купальниках и с полотенцами. Горожанка призывает родителей быть внимательными.
В комментариях мнения пользователей разделились. Одни барнаульцы стали на сторону горожанки, а другие выступили в защиту детей.
Ранее мы писали о том, где в Барнауле можно искупаться летом.