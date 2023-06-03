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НовостиОбщество3 июня 2023 9:40

Барнаульцы жалуются на купающихся в фонтанах детей

Родителей просят быть внимательными
Герман Архаров
В городе уже запустили фонтаны

В городе уже запустили фонтаны

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула пожаловалась на детей, которые купаются в фонтанах. Об этом горожанка написала в группе Barnaul 22.

Женщина рассказала, что к одному из фонтанов дети приходят организованно купальниках и с полотенцами. Горожанка призывает родителей быть внимательными.

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни барнаульцы стали на сторону горожанки, а другие выступили в защиту детей.

Ранее мы писали о том, где в Барнауле можно искупаться летом.