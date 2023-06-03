Фестиваль спорта работников здравоохранения проходит в Барнауле

Посетить фестиваль могут все желающие Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

3 июня на стадионе «Лабиринт» в Барнауле торжественно открыли фестиваль спорта работников здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона Виктор Томенко поприветствовал участников и поздравил их с наступающим Днем медицинского работника, который отмечается в июне. Глава региона пожелал командам отличных результатов.

В фестивале принимают участие более 700 человек. Они соревнуются в волейболе, баскетболе, мини-футболе и других видах спорта

Посетить фестиваль могут все желающие, вход свободный.