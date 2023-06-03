Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2023 6:41

Из-за жары на федеральных трассах в Алтайском крае появятся ограничения для большегрузов

Ограничения введут, если станет жарче +32 градусов
Герман Архаров
Такая мера вводится, чтобы обеспечить сохранность дорожного покрытия

Такая мера вводится, чтобы обеспечить сохранность дорожного покрытия

Фото: Анна СЕМИНА

Из-за жары в Алтайском крае ограничат движение большегрузного транспорта по федеральным трассам, сообщает Упрдор «Алтай».

Ограничения для большегрузов введут, когда температуре воздуха превысит +32 градусов. Они коснутся федеральных трасс А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Алтайском крае и Чуйского тракта в двух Алтаях.

Как объяснили специалисты, такую меру вводят, чтобы обеспечить сохранность дорожного покрытия.

Во время сильной жары ограничения будут действовать с 10 до 22 часов.

Напомним, по прогнозу алтайских синоптиков, аномальная жара установилась в регионе минимум до 7 июня. Действует штормовое предупреждение.