Из-за жары на федеральных трассах в Алтайском крае появятся ограничения для большегрузов

Такая мера вводится, чтобы обеспечить сохранность дорожного покрытия Фото: Анна СЕМИНА

Из-за жары в Алтайском крае ограничат движение большегрузного транспорта по федеральным трассам, сообщает Упрдор «Алтай».

Ограничения для большегрузов введут, когда температуре воздуха превысит +32 градусов. Они коснутся федеральных трасс А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Алтайском крае и Чуйского тракта в двух Алтаях.

Как объяснили специалисты, такую меру вводят, чтобы обеспечить сохранность дорожного покрытия.

Во время сильной жары ограничения будут действовать с 10 до 22 часов.

Напомним, по прогнозу алтайских синоптиков, аномальная жара установилась в регионе минимум до 7 июня. Действует штормовое предупреждение.