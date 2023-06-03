Из-за жары на федеральных трассах в Алтайском крае появятся ограничения для большегрузов

Такая мера вводится, чтобы обеспечить сохранность дорожного покрытия
Фото: Анна СЕМИНА
Из-за жары в Алтайском крае ограничат движение большегрузного транспорта по федеральным трассам, сообщает Упрдор «Алтай».
Ограничения для большегрузов введут, когда температуре воздуха превысит +32 градусов. Они коснутся федеральных трасс А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Алтайском крае и Чуйского тракта в двух Алтаях.
Как объяснили специалисты, такую меру вводят, чтобы обеспечить сохранность дорожного покрытия.
Во время сильной жары ограничения будут действовать с 10 до 22 часов.
Напомним, по прогнозу алтайских синоптиков, аномальная жара установилась в регионе минимум до 7 июня. Действует штормовое предупреждение.