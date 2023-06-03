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НовостиОбщество3 июня 2023 4:20

Жительницу Барнаула обманули при покупке мебели из ротанга

Правоохранители возбудили уголовное дело
Герман Архаров
Мошенников ищет полиция

Мошенников ищет полиция

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула хотела через интернет купить мебель из ротанга, но наткнулась на мошенников и потеряла деньги. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Женщина связалась продавцом, который рассказал, что мебель хранится на складе в другом городе. Чтобы ее получить, нужно было оформить заявку на доставку и внести предоплату 100%.

После получения реквизитов, жительница краевой столицы перевела 6,8 тысяч рублей, однако в итоге так и не получила товар. Связаться с продавцом не удалось как по телефону, так и в социальных сетях. В итоге женщина обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело и ищут мошенников.