Жительницу Барнаула обманули при покупке мебели из ротанга

Мошенников ищет полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула хотела через интернет купить мебель из ротанга, но наткнулась на мошенников и потеряла деньги. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Женщина связалась продавцом, который рассказал, что мебель хранится на складе в другом городе. Чтобы ее получить, нужно было оформить заявку на доставку и внести предоплату 100%.

После получения реквизитов, жительница краевой столицы перевела 6,8 тысяч рублей, однако в итоге так и не получила товар. Связаться с продавцом не удалось как по телефону, так и в социальных сетях. В итоге женщина обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело и ищут мошенников.