Прямые рейсы из Омска в Барнаул отменили

Рейс в столицу Алтайского края запустили 10 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиакомпания отказалась от субсидированных маршрутов из Омска в Барнаул. Об этом пишет «Омскрегион».

По данным издания, авиаперевозчик отказался от прямых субсидированных рейсов из-за отсутствия технической возможности обслуживать данный рейс. Сложно одновременно выполнять коммерческие и субсидированные рейсы из-за небольшого числа самолетов.

Рейс в столицу Алтайского края запустили 10 мая, его должны были выполнять два раза в неделю до конца октября, однако в расписании на сайте Омского аэропорта вылетов нет.

Добавим, что также в списке нет Кемерово и Новокузнецка.

Ранее мы писали о том, что из Барнаула этим летом можно прямыми рейсами улететь в Сочи и Казань – два популярных туристических города.