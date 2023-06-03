Прямые рейсы из Омска в Барнаул отменили

Рейс в столицу Алтайского края запустили 10 мая
Фото: Олег УКЛАДОВ
Авиакомпания отказалась от субсидированных маршрутов из Омска в Барнаул. Об этом пишет «Омскрегион».
По данным издания, авиаперевозчик отказался от прямых субсидированных рейсов из-за отсутствия технической возможности обслуживать данный рейс. Сложно одновременно выполнять коммерческие и субсидированные рейсы из-за небольшого числа самолетов.
Рейс в столицу Алтайского края запустили 10 мая, его должны были выполнять два раза в неделю до конца октября, однако в расписании на сайте Омского аэропорта вылетов нет.
Добавим, что также в списке нет Кемерово и Новокузнецка.
Ранее мы писали о том, что из Барнаула этим летом можно прямыми рейсами улететь в Сочи и Казань – два популярных туристических города.