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НовостиОбщество2 июня 2023 14:10

Приют «Ласка» в Барнауле получил контракт на отлов и содержание бездомных животных

Сумма контракта составляет 1,65 млн рублей
Александр Коровниченко
Бездомные животные

Бездомные животные

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский приют «Ласка» получил контракт на отлов и содержание бездомных животных. Приют должен заниматься отловом, содержанием, прививанием бездомных животных.

Ранее сообщалась, что в марте уже проводился аукцион на контракт по отлову животных. В тот раз желающих не нашлось. В итоге аукцион провели повторно и из-за отсутствия других участников победила «Ласка»

Содержание одного животного оценивается в 2,9 тыс. рублей. Сюда входит отлов, лечение, кормление и возращение на прежнее место. Отлов животных будет производиться по обращению заказчика, глав районов города или по звонку в диспетчерскую службу.