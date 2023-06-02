Приют «Ласка» в Барнауле получил контракт на отлов и содержание бездомных животных

Бездомные животные Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский приют «Ласка» получил контракт на отлов и содержание бездомных животных. Приют должен заниматься отловом, содержанием, прививанием бездомных животных.

Ранее сообщалась, что в марте уже проводился аукцион на контракт по отлову животных. В тот раз желающих не нашлось. В итоге аукцион провели повторно и из-за отсутствия других участников победила «Ласка»

Содержание одного животного оценивается в 2,9 тыс. рублей. Сюда входит отлов, лечение, кормление и возращение на прежнее место. Отлов животных будет производиться по обращению заказчика, глав районов города или по звонку в диспетчерскую службу.