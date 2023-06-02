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НовостиСпорт2 июня 2023 11:29

В баскетбольном клубе «Барнаул» назначили нового главного тренера

Новым тренером стал Александр Герасимов, до этого он тренировал молодежную команду «ЦСКА – Юниор»
Александр Коровниченко
Баскетбольный "Барнаул" празднует победу в Суперлиге-2

Баскетбольный "Барнаул" празднует победу в Суперлиге-2

Фото: Анна СЕМИНА

Барнаульский баскетбольный клуб «Барнаул» определился с главным тренером на новый сезон. Им стал Александр Герасимов, который до этого тренеровал молодежную команду «ЦСКА – Юниор».

В недалеком тренерсом прошлом Александра Герасимова– чемпионство в молодёжной лиге ВТБ с двумя командами: «ЦСКА-Юниором» и «Химками-2». Также новый главный тренер добивался чемпионства и медалей в детско-юношеской баскетбольной лиге (ДЮБЛ).

На сайте ЦСКА поблагодарили тренера за проделанную работу и пожелали удачи в барнаульском клубе.