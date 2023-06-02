В баскетбольном клубе «Барнаул» назначили нового главного тренера

Баскетбольный "Барнаул" празднует победу в Суперлиге-2 Фото: Анна СЕМИНА

Барнаульский баскетбольный клуб «Барнаул» определился с главным тренером на новый сезон. Им стал Александр Герасимов, который до этого тренеровал молодежную команду «ЦСКА – Юниор».

В недалеком тренерсом прошлом Александра Герасимова– чемпионство в молодёжной лиге ВТБ с двумя командами: «ЦСКА-Юниором» и «Химками-2». Также новый главный тренер добивался чемпионства и медалей в детско-юношеской баскетбольной лиге (ДЮБЛ).

На сайте ЦСКА поблагодарили тренера за проделанную работу и пожелали удачи в барнаульском клубе.