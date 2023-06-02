Бийский рецидивист пойдет под суд, так как сменил место жительства и не сообщил об этом полиции

Мужчине грозит до 1 года лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура города Бийска направила в суд дело жителя города, который пытался избежать административного надзора со стороны полиции. Мужчина имеет несколько судимостей по тяжким и особо тяжким статьям. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Как сообщается, мужчина был предупрежден об ответственности за уклонение от надзора по ст. 314.1 УК РФ с максимальным наказанием до 1 года лишения свободы. Однако рецидивист не отмечался в полиции в течение трех месяцев, как выяснилось позже, он вовсе сменил место жительства.

Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы выдвинуть обвинение по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ. Дело передано для рассмотрения в суд.