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НовостиОбщество2 июня 2023 10:52

Бийский рецидивист пойдет под суд, так как сменил место жительства и не сообщил об этом полиции

Мужчина три месяца не отмечался в полиции
Александр Коровниченко
Мужчине грозит до 1 года лишения свободы

Мужчине грозит до 1 года лишения свободы

Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура города Бийска направила в суд дело жителя города, который пытался избежать административного надзора со стороны полиции. Мужчина имеет несколько судимостей по тяжким и особо тяжким статьям. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Как сообщается, мужчина был предупрежден об ответственности за уклонение от надзора по ст. 314.1 УК РФ с максимальным наказанием до 1 года лишения свободы. Однако рецидивист не отмечался в полиции в течение трех месяцев, как выяснилось позже, он вовсе сменил место жительства.

Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы выдвинуть обвинение по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ. Дело передано для рассмотрения в суд.