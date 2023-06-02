Более трех тысяч человек укусили клещи в Алтайском крае с начала сезона

В населенных пунктах продолжается обработка "зеленых зон" от клещей Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала сезона активности клещей в алтайские больницы с жалобами на их укусы обратились 3073 человека. Семеро из них находятся на стационарном лечении с подозрениями на клещевой энцефалит - двое в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Алтайскому краю.

Среди всех тех, кого укусили клещи, зарегистрировано 102 случая заболевания клещевым тифом, 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и 12 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.

Управление Роспотребнадзора отмечает, что продолжаются обработки от клещей «зеленых зон» населенных пунктов. В настоящее время сохраняется процесс интенсивного роста численности клещей.