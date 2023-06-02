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НовостиОбщество2 июня 2023 9:32

На Старом мосту в Барнауле рабочие помыли отбойники

Работы велись утром 2 июня
Александр Коровниченко
Старый мост через Обь. Фото: администрация города Барнаула

Старый мост через Обь. Фото: администрация города Барнаула

Утром 2 июня на Старом мосту в Барнауле рабочие приводили в порядок отбойники и края проезжей части. Об этом сообщают пользователи сообщества Вконтакте «В курсе 22».

Из-за выполняемых работ образовалась автомобильная пробка на выезде из города. Она растянулась от пересечения улиц 8 марта и Профсоюзов до Старого моста. Автомобилистам, которые выезжали из города, некоторое время пришлось мириться с неудобствами.

После того, как работы были закончены, движение с обычной скоростью было восстановлено.