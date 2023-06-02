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НовостиОбщество2 июня 2023 9:02

В День России в Барнауле ограничат продажу алкоголя

Предпринимателям рекомендуют не продавать алкоголь с 9:00 до 21:00
Александр Коровниченко
Предприятиям розничной торговли Барнаула рекомендовано не продавать алкоголь 12 июня

Предприятиям розничной торговли Барнаула рекомендовано не продавать алкоголь 12 июня

Фото: Олег УКЛАДОВ

В праздничный день, 12 июня, в городе будет ограничена продажа алкоголя. Как сообщает городская администрация, это сделано для обеспечения порядка в местах массового скопления людей.

Предприятиям розничной торговли рекомендовано не продавать алкоголь 12 июня с 9:00 до 21:00. Также администрациям районов города и комитету по предпринимательству необходимо будет довести постановление до сведения владельцев магазинов и точек продажа алкоголя.

Напомним, ограничение на продажу алкоголя действует во время всех крупных государственных праздников.