Бывшему депутату из Республики Алтай вынесли приговор за изнасилование несовершеннолетней

Мужчина приговорен к 8 годам и 6 месяцам строгого режима Фото: Олег УКЛАДОВ

Центральный районный суд города Барнаула вынес обвинение бывшему депутату Госсобрания Республики Алтай Александру Коршуку. Его признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Алтайскому краю.

Раннее в отношении Коршука было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. По данным следствия, в 2019 году он изнасиловал 14-летнюю племянницу своей жены. Девушка не рассказывала о произошедшем два года. После ее рассказа в конце 2021 года Александра Коршука задержали.

Рассмотрение дела в суде велось за закрытыми дверями. Как сообщается, обвинительный приговор был вынесен 31 мая, бывший депутат приговорен к 8 годам и 6 месяцам строгого режима.