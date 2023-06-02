Эксперты обсудили за круглым столом перспективы роста алтайской промышленности

Алтайские предприятия нуждаются в квалифицированных специалистах Фото: Олег УКЛАДОВ

Круглый стол был организован в стенах Алтайского государственного технического университета. Главной темой разговора был отчет губернатора Виктора Томенко, который прошел в конце мая, а также точки роста алтайской промышленности. Об этом сообщает канал «Катунь 24».

В своем отчете губернатор назвал Алтайский край претендентом на звание лидера в сельхозмашиностроении. Эксперты, сходятся во мнении, что это действительно так. В частности министр промышленности Вячеслав Химочка отметил, что предприятия в Рубцовске, Павловске, Барнауле входят в пятерку лидеров по стране в сельхозмашиностроении.

Кадровый вопрос был назван ключевым в региональной промышленности. Предприятия очень нуждаются в квалифицированных специалистах. По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова это дает большой спрос в крае на выпускников технического ВУЗа.