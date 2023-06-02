На Алтае стартовал детский форум «Лидеры изменений»

Участники форума. Фото: пресс-служба РДДМ «Движение Первых» Алтайского края

1 июня на Алтае стартовал форум «Лидеры изменений Алтая». В нем принимают участие 300 ребят со всего региона. Центральным событием первого дня стали встречи с почетным гостями и известными экспертами, среди которых - председатель АКЗС Александр Романенко, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, художник Николай Замятин, священнослужитель, отец Артемий и др. Каждая такая встреча длилась около часа. Первые не только смогли послушать спикеров, но и задать интересующие их вопросы. Завершился первый день общефорумным командообразованием «Быть в движении» и шоу-программой «Быть вместе».

Второй день форума обещает быть не менее продуктивным. Ребята поучаствуют в фото-проекте «Первые в лицах», съемках музыкального клипа «Первых», мастер-классе по изготовлению и росписи скворечников «Дело Первых», обучающем тренинге «Команда Первых», лектории на открытом воздухе «Знания Первых», общефорумной игре «Движение Первых», а также в других различных активностях - кинопросмотрах, настольных играх, квартирнике и т.д. Помимо этого, «лидеры изменений» создадут талисмана Первых.

- Мы специально назвали этот форум «Лидеры изменений Алтая», поскольку движение – это про новые возможности, про изменение себя. Оттого, как ты изменяешься сам в лучшую сторону, ты начинаешь менять вокруг себя свою команду. А когда вы своей командой объединяетесь, и работаете над общим делом, то, собственно, изменяется и наша окружающая действительность, - рассказала председатель Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Алтайского края Ирина Рыбина. - Мы все живем на нашей любимой алтайской земле, и, конечно же, готовы работать, чтобы она развивалась и становилась лучше. Сегодня мы запустили с ребятами лето Первых. Сегодня по всей стране «Движение Первых» торжественно открывает этот день, и конечно же, Алтайский край тоже присоединился к мероприятиям.