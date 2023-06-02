Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей провели в барнаульских парках

Дети прокатились на аттракционах и поучаствовали в конкурсах Фото: Олег УКЛАДОВ

1 июня, в Международный день защиты детей, в барнаульских парках прошли яркие концерты, мастер-классы, конкурсы. Большие праздничные мероприятия прошли в парках «Арлекино» и «Солнечный ветер», как сообщает администрация города.

В парке «Солнечный ветер» прошел городской праздник «Улыбнись, Планета – в объективе лето!». В его рамках были организованы викторины, викторины, спортивные соревнования и утроен концерт с танцами. Всего в празднике приняли участие 13 организаций дополнительного образования города, которые организовали для детей 20 мастер-классов.

В парке «Арлекино» для детей также были устроены бесплатные мастер-классы, игротеки, спортивные состязания. На разных площадках можно было поучаствовать в конкурсах рисунков, попробовать нарисовать открытку участникам СВО, примерить народный костюм, сделать нитяную куклу или книжную закладку.