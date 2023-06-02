Историческое здание, где размещается городская Дума, отремонтируют в Барнауле

Барнаульская городская Дума Фото: Олег УКЛАДОВ

Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения «Дом начальника горного округа» по адресу: проспект Ленина, 18, будет отремонтирован в Барнауле. Сейчас в историческом здании размещается барнаульская городская дума. Как сообщает «Банкфакс», работы будут вестись в два этапа - до мая 2024 года.

Сейчас объявлен аукцион на выполнение работ. Общая стоимость контракта составит 33,8 млн рублей. Заявки от подрядных организаций будут принимать до 8 июня.

По контракту будущий подрядчик на первом этапе работ должен будет внести конструкторские и архитектурные решения в проект, заменить инженерные системы здания, провести вентиляцию и установить кондиционеры. На втором этапе планируется установка видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализаций, проведение электромонтажных работ.