Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2023 2:03

Историческое здание, где размещается городская Дума, отремонтируют в Барнауле

Общая стоимость контракта составит 33,8 млн рублей
Александр Коровниченко
Барнаульская городская Дума

Барнаульская городская Дума

Фото: Олег УКЛАДОВ

Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения «Дом начальника горного округа» по адресу: проспект Ленина, 18, будет отремонтирован в Барнауле. Сейчас в историческом здании размещается барнаульская городская дума. Как сообщает «Банкфакс», работы будут вестись в два этапа - до мая 2024 года.

Сейчас объявлен аукцион на выполнение работ. Общая стоимость контракта составит 33,8 млн рублей. Заявки от подрядных организаций будут принимать до 8 июня.

По контракту будущий подрядчик на первом этапе работ должен будет внести конструкторские и архитектурные решения в проект, заменить инженерные системы здания, провести вентиляцию и установить кондиционеры. На втором этапе планируется установка видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализаций, проведение электромонтажных работ.