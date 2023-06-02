Барнаульская поликлиника №14 закупит 77 автомобилей для других медучреждений региона

Новые автомобили закупает поликлиника №14 Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульская поликлиника № 14 объявила тендер на поставку 22 автомобилей медицинской службы. Ранее это же медицинское учреждение заключило контракт за покупку 55 машин. После поставки автомобили будут переданы другим медицинским организациям в регионе. Об этом сообщает «Банкфакс».

С 26 мая начался сбор заявок на участие в аукционе для заключения договора на покупку 22 автомобилей. Максимальная сумма контракта составляет 27,7 млн рублей. Требования к автомобилям, следующие: новые, легковые, полноприводные и с механической коробкой передач. Ранее поликлиника № 14 уже заключила подобный контракт только на поставку 55 легковых машин с возможностью размещения в них носилок, за 71,1 млн рублей.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения Алтайского края, все закупленные автомобили будут переданы другим медицинским организациям региона. Поликлиника №14 только проводит тендеры, так как знания медиков помогают лучше составить техническое задание.