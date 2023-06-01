В барнаульских парках 1 июня выстроились огромные очереди

Барнаульцы с детьми активно идут посмотреть программы и покататься на аттракционах. Фото: Толк.

В День защиты детей в барнаульских парках выстроились огромные очереди, передает Толк.

В честь праздника в парках проходят развлекательные мероприятия, выступления артистов и детских коллективов. Барнаульцы с детьми активно идут посмотреть программы и покататься на аттракционах. Так, огромные очереди выстроились в кассы парка «Лесная сказка», «Арлекино» и «Солнечный ветер».

Напомним, что в связи с праздником 1 июня до 18 часов перекрыто движение по пр. Строителей. По четной стороне - от ул. Л. Толстого до ул. Мало-Тобольской. По нечетной - от ул. Ползунова до ул. Мало-Олонской.