На Алтае владелец автосервиса разработал схему автоподстав и обмана страховых компаний

Уголовное дело возбуждено по ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования) Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские полицейские пресекли серийное мошенничестве в сфере автострахования. Сотрудники выявили три факта мошеннических действий, ущерб от которых составил более 1,5 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по краю.

Криминальную схему в прошлом году разработал владелец автосервиса. В незаконный бизнес он втянул своих сотрудников, аварийных комиссаров, а также автомобилистов, которые хотели бесплатно отремонтировать машины.

Участники группы имитировали ДТП в местах, где нет камер наблюдения. Для постановочных аварий использовались авто фигурантов либо заранее купленные старые иномарки. После автоподстав мошенники предоставляли в страховые компании фиктивные документы о приобретении запчастей и ремонте.

- Подбирали модели машин с максимальной стоимостью новых запчастей, в то время как при ремонте использовались неоригинальные или бывшие в употреблении. Это позволяло сэкономить большую часть полученных выплат, одна из которых превысила 700 тыс. рублей, - рассказали в полиции.

Уголовное дело возбудили по ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Одного фигуранта заключили под стражу, другие находятся под подпиской о невыезде. Расследование находится на контроле начальника Главного управления МВД по краю Андрея Подоляна.