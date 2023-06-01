Раненые участники СВО на Алтае могут рассчитывать на 500 тыс. рублей

В филиале госфонда «Защитники Отечества» помогут с оформлением документов Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

На Алтае участники СВО могут рассчитывать на единовременную помощь из регионального бюджета в размере 500 тыс. рублей, передают «Вести-Алтай».

По словам замминистра социальной защиты края Оксаны Кудиновой, выплата положена не зависимо от тяжести ранения. Для ее получения необходимо предоставить медсправку из военного госпиталя, в которой указаны воинская часть, звание, дата и место ранения. Если такой справки по каким-то причинам нет, то необходима справка от командира части.

Кстати, с 1 июня в крае начал работу филиал госфонда «Защитники Отечества». Там каждый ветеран СВО и члены их семей могут получить в короткие сроки помощь в «одном окне» - в оформлении документов, в санаторно-курортном лечении, в трудоустройстве, а также юридическую и психологическую помощь.

Адрес филиала: г. Барнаул, пр. Ленина, 5, тел. 8-996-701-3478.