Пришкольные лагеря начали работу 1 июня в Барнауле

В лагерях смогут отдохнуть порядка 21 тыс. детей Фото: пресс-службы администрации Барнаула

86 пришкольных лагерей дневного пребывания начали работу 1 июня в Барнауле. Там смогут отдохнуть порядка 21 тыс. детей, сообщили в мэрии.

Первый день в лагерях начался с поднятия флага под гимн России. Также для ребят приготовили программу в честь Дня защиты детей. Смена продлится до 21 июня. Школьников ждут экскурсии, посещение театров, бассейнов, спортивные мероприятия.

Также детей буду обучать правилам безопасного поведения на дороге, в лесу, на воде и в других местах.