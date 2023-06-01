В Барнауле завершили строительство ул. 65 лет Победы и открыли по ней проезд

Вдоль новой дороги высадили почти 60 елей и более 30 сосен Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле завершили строительство ул. 65 лет Победы от ул. Энтузиастов до ул. Семенова. 1 июня по этому участку открыли проезд, сообщили в мэрии.

На участке протяженностью более 500 метров сделали проезжую часть, тротуары, обустроили велодорожку, парковки, ливневую канализацию. Вдоль дороги установили уличное освещение, на перекрестке с ул. Энтузиастов установили светофор, который уже запущен в работу.

Плюс к этому вдоль новой дороги высадили почти 60 елей и более 30 сосен. Также на улице будут расти черемуха, яблони, липы, рябины и др. Всего 243 дерева и еще 167 кустарников можжевельника и спиреи. Украсит улицу и цветник из многолетних цветов.

Отмечается, что на строительство дороги было выделено более 154 млн рублей.