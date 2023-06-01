Ярмарка в поддержку СМАйлика Маруси Яценко пройдет в Барнауле 1 июня

Девочка страдает спинальной мышечной атрофией Фото: Предоставлено организаторами

1 июня в Барнауле пройдет благотворительная ярмарка в поддержку Маруси Яценко, страдающей спинальной мышечной атрофией (СМА).

Как рассказали организаторы, на ярмарке можно будет приобрести свечи, изделия из полимерной глины, вязаные игрушки, мыло ручной работы, разные «вкусняшки» и многое другое. Все вырученные деньги пойдут на оплату дорогостоящего препарата Zolgensma, так необходимого девочке.

- Мы можем помочь ребенку и совершить чудо всем миром! – говорят организаторы.

Ярмарка пройдет по адресам:

- с 11.00 до 17.00 в парке «Лесная сказка», ул. Энтузиастов, 12,

- с 17.00 на ул. Чеглецова, 7а.