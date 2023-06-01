Музей СВО создадут в Барнауле

На плане показали возможные площади, подходящие для размещения новой экспозиции Фото: Министерство культуры Алтайского края

В Барнауле на базе Военно-исторического музея создадут Музей СВО. Об этом сообщили в минкультуры края.

Военно-исторический музей находится на пр. Комсомольском, 73-б, сейчас он на реконструкции. Директор Краеведческого музея Наталья Вакалова представила визуальную презентацию экспозиций-разделов, обозначила проблематику комплектования фондов по СВО. На плане она показала возможные площади, подходящие для размещения новой экспозиции.

Отмечается, что создавать в стране музеи, посвященные СВО, поручил президент Владимир Путин.