В Барнауле начали сносить аварийные деревья

Уборка сухостоев – это санитарная мера
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В Барнауле начались работы по сносу аварийных деревьев. На эти цели направлено около 8 млн рублей, сообщили в мэрии.
Накануне работы начались в Индустриальном районе по ул. Декоративной. В других районах приступят к сносу в ближайшее время.
- Уборка сухостоев – это санитарная мера. Вместе с тем, для формирования нового зеленого каркаса взамен снесенным аварийным деревьям высаживаются новые, - уточнили в администрации города.
Так, в мае высадили более 230 деревьев (вишни, дубы, яблони, черемуха Маака, маньчжурский орех и др.) и 675 кустарников (миндаль, пузыреплодник, гортензия, лапчатка, спирея).
Всего этом году в Барнауле будет высажено почти 1200 деревьев и более 500 кустарников.