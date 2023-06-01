В Барнауле начали сносить аварийные деревья

Уборка сухостоев – это санитарная мера Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начались работы по сносу аварийных деревьев. На эти цели направлено около 8 млн рублей, сообщили в мэрии.

Накануне работы начались в Индустриальном районе по ул. Декоративной. В других районах приступят к сносу в ближайшее время.

- Уборка сухостоев – это санитарная мера. Вместе с тем, для формирования нового зеленого каркаса взамен снесенным аварийным деревьям высаживаются новые, - уточнили в администрации города.

Так, в мае высадили более 230 деревьев (вишни, дубы, яблони, черемуха Маака, маньчжурский орех и др.) и 675 кустарников (миндаль, пузыреплодник, гортензия, лапчатка, спирея).

Всего этом году в Барнауле будет высажено почти 1200 деревьев и более 500 кустарников.