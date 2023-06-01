В День России в Барнауле проведут 76 праздничных мероприятий

Программа мероприятий в День России 12 июня в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

12 июня, в День России, в Барнауле запланировано 76 мероприятий. Это молодежные и спортивные акций, конкурсы, соревнования, концерты, культурно-массовые программы, сообщили в мэрии.

Празднование начнется в 9 часов в Нагорном парке возле стелы «Барнаул – город трудовой доблести». Там состоится церемония поднятия флага.

В 11 часов в ДК города Барнаула на ул. А. Петрова состоится открытие выставки художника Сергея Боженко «Защитники России, или штрихи будущей Победы», а в 12:00 – концерт «Мы Россия».

Основные праздничные мероприятия состоятся на пл. Сахарова. Праздничная программа будет разбита на несколько блоков: спортивный, молодежный и культурный. Так, с 10 до 14 часов пройдут спортивные соревнования. С 15 часов начнется праздничная программа «Счастлив тем, что в России живу». В 18:30 начнется молодежная концертная программа. Ярким завершением праздника станет фейерверк в 22:30.

Праздничные мероприятия также пройдут в каждом районе города.