Директору управляющей компании в Барнауле грозит колония за упавшую на девушку наледь с крыши

Юрлицу назначили штраф в размере 125 000 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле директор управляющей компании окажется на скамье подсудимых из-за наледи, упавшей с крыши дома на девушку. В суд направлено уголовное дело, сообщают пресс-службы СК и прокуратуры региона.

Напомним, инцидент произошел в январе текущего года. По версии следствия, на крыше одного из домов по ул. П. Сухова скопилась наледь.

– Директор управляющей компании, обслуживающей дом, зная о сложившейся ситуации, не принял должных мер к очистке крыши от снега и наледи и не ограничил возможность нахождение прохожих в потенциально опасной зоне, прилегающей к дому, – рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

В результате произошел сход снега и наледи, под которым оказалась проходившая мимо девушка. Она была сильно травмирована.

Управляющую компанию привлекли к административной ответственности. Юрлицу назначили штраф в размере 125 000 рублей.

Теперь же руководитель организации предстанет перед судом для привлечения к уголовной ответственности по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ. По этой статье наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.