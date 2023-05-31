Улица Мало-Тобольская в Барнауле стала лучшей в Российской Федерации

Улица Мало-Тобольская Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Улицу Мало-Тобольскую в Барнауле признали лучшей торговой улицей в стране. Итоги конкурса «Торговля России» подвел Минпромторг, сообщает пресс-служба правительства региона.

– В состав экспертной комиссии входят представители министерства, руководители торговых ассоциаций России, – отмечают в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Победителями конкурса в других номинациях стали еще несколько торговых объектов в Барнауле.

Ярмарку «Здоровое поколение» отметили в номинации «Лучшая ярмарка», «Лэнд-24» члены жюри признали лучшим магазином, звание «Лучший торговый фестиваль» эксперты присвоили фестивалю «Барнаул. Путешествие со вкусом!».