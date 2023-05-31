В Барнауле пожарные спасли пять человек из горящей многоэтажки

Площадь пожара составила 5 кв. м. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Георгия Исакова. Об этом сообщает краевое МЧС.

- Площадь пожара составила 5 кв. м. Огнем были повреждены стены, бытовая техника и личные вещи в квартире на 5 этаже, – прокомментировали в МЧС.

15 человек эвакуировались сами. Из-за сильного задымления еще пять человек оказались в опасной зоне и не могли выйти без помощи пожарных. Спасатели помогли им выбраться.

Причину возгорания установят позже.