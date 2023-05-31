В поликлиниках отремонтировали зоны регистратур Фото: Олег УКЛАДОВ

В 49 муниципалитетах Алтайского края капитально отремонтировали детские поликлиники. Работа выполнили по нацпроекту «Здравоохранение», сообщает краевой минздрав.

На ремонт из краевого бюджета выделили 441 млн рублей. В поликлиниках отремонтировали зоны регистратур, оборудовали помещение под потребности маломобильных граждан, сделали комнаты для мам с грудничками.

– В 2021 году работа по улучшению условий оказания медицинской помощи детям была продолжена. За два года был проведен капитальный ремонт одного из зданий городской больницы Новоалтайска для размещения филиала Краевой детской стоматологической поликлиники. На капитальный ремонт объекта с 2021 по 2023 гг. из краевого бюджета направлено около 62 млн. рублей, – отмечают в минздраве.

Также уже готова к сдаче новая поликлиника в селе Алтайское, заканчивается строительство поликлиники в селе Советское. Продолжается возведение хирургического корпуса Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.