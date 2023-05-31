Оценку ущерба проведут позднее
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Причиной пожара на почтовом складе в Бийске мог стать удар молнии. Об этом рассказали в пресс-службе «Почты России».
Напомним, ЧП на складе произошло 30 мая. Горела кровля на площади 150 квадратных метров.
–К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. При появлении первых признаков возгорания сотрудники сортировочного участка эвакуировались и вызвали пожарных, – прокомментировали в пресс-службе «Почты России».
Оценку ущерба проведут позднее. Точную причину возгорания предстоит установить экспертам.