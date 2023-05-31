Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

В Алтайском крае открыли первую площадку технологических стартапов «Точка кипения». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Виктор Томенко.

«Точка кипения» – это федеральный проект Агентства стратегических инициатив и Платформы НТИ. На базе АлтГУ обустроили пространство, где есть все необходимое для развития технологических стартапов и обучения по современным образовательным программам.

–Наша «Точка кипения» — уверен — станет эффективной площадкой для объединения ресурсов бизнеса, науки и органов власти. В результате мы сможем реализовывать еще больше востребованных сегодня проектов, которые помогут налаживать новые производства, внедрять новые технологии, - отметил Виктор Томенко.

Филиалы «Точки кипения» открывают по всей стране. По словам губернатора, не исключено, что в Алтайском крае появится еще одна такая площадка.