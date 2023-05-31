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НовостиСпорт31 мая 2023 7:18

Футболист Александр Соболев рассказал о своем состоянии после операции

В матче с ЦСКА он сломал палец
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Александр Соболев получил травму в матче с ЦСКА

Александр Соболев получил травму в матче с ЦСКА

Фото: ФК «Спартак»

Воспитанник барнаульского «Динамо» Александр Соболев, выступающий за московский «Спартак», рассказал журналистам о своем состоянии, после перенесенной на днях операции.

Буквально пару дней назад форварду сделали операцию в связи с переломом пальца на руке. Травму он получил в матче с ЦСКА. На вопрос журналиста Sport24 о своем самочувствии, спортсмен ответил кратко:

— Все отлично.

Напомним, это не первое хирургическое вмешательство Соболева. В ноябре 2020 года Александру прооперировали колено. Процедуру ему провели в римской клинике «Вилла Стюарт».