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НовостиОбщество31 мая 2023 4:37

Памятник одинокому влюбленному в Барнауле вернулся на прежнее место

Его отреставрировали
Вера Березовская
Памятник одинокому влюбленному

Памятник одинокому влюбленному

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле вернули памятник одинокому влюбленному на прежнее место – к аграрному университету. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

- По инициативе сельхозвуза одну из самых узнаваемых в Барнауле скульптур отреставрировали. С памятника удалили старый слой покрытия, который пришел в негодность, и нанесли новый, - рассказали в мэрии.

Этот памятник появился в Барнауле в 2007 году. Автор скульптуры – Эдуард Добровольский. Сначала одинокий влюбленный был на проспекте Социалистическом, но в 2013 году его перенесли на Красноармейский проспект.