В Барнауле перекроют несколько участков дорог 1 июня

Перекроют несколько участков дорог Фото: Анна СЕМИНА

1 июня в связи с празднованием Дня защиты детей в Барнауле перекроют несколько участков дорог. Об этом предупредили в мэрии.

С 15.00 до 18.00 часов нельзя будет проехать по нечетной стороне проспекта Социалистического от улицы Ползунова до улицы Мало-Олонской (за мостом через реку Барнаулку), а также по четной стороне проспекта Социалистического от улицы Льва Толстого до улицы Мало-Тобольской.

Напомним, ранее «КП» писала о том, какие мероприятия пройдут на городских площадках в День защиты детей.