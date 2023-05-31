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НовостиОбщество31 мая 2023 4:12

В Барнауле перекроют несколько участков дорог 1 июня

Проезд ограничат на три часа
Вера Березовская
Перекроют несколько участков дорог

Перекроют несколько участков дорог

Фото: Анна СЕМИНА

1 июня в связи с празднованием Дня защиты детей в Барнауле перекроют несколько участков дорог. Об этом предупредили в мэрии.

С 15.00 до 18.00 часов нельзя будет проехать по нечетной стороне проспекта Социалистического от улицы Ползунова до улицы Мало-Олонской (за мостом через реку Барнаулку), а также по четной стороне проспекта Социалистического от улицы Льва Толстого до улицы Мало-Тобольской.

Напомним, ранее «КП» писала о том, какие мероприятия пройдут на городских площадках в День защиты детей.