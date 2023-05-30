В Алтайском крае открыли филиал фонда «Защитники Отечества»

Открытие фонда состоялось в Алтайском крае Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае начал работу филиал фонда «Защитники Отечества». Он был создан по решению президента страны.

В открытии филиала принял участие губернатор Виктор Томенко. Он уже дал первые поручения по обращениям членов семей участников СВО. Отметим, на сегодняшний день в нашем крае действует свыше 30 мер поддержки данной категории граждан. Они касаются обеспечения мест в детских садах, горячим питанием в школах и ссузах. Сами военнослужащие получают медицинскую помощь в госпиталях, а мобилизованные и добровольцы в краевых больницах. Кроме того оказывается адресная помощь их семьям. Уже обработано около двух тысяч обращений.

– Создание фонда позволит комплексно организовать всю эту деятельность по поддержке семей наших военнослужащих, ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Мы все понимаем, что работа фонда - на многие годы. Она будет набирать обороты, - уверен Томенко.

Для того чтобы этот механизм начал хорошо работать, необходимо соединить деятельность нескольких ведомств. Но чтобы это стало еще эффективнее и нужен фонд.

– Мы на местах создадим все условия для того, чтобы фонд и наш филиал поскорее набрали форму, обеспечили четкость и эффективность своей работы, – отметил губернатор.

Уже непосредственно сегодня Виктор Томенко пообщался с некоторыми членами бойцов СВО. Так вдова участника спецоперации попросила помочь с путевками в санаторий для себя и 7-летней дочки. Кроме того ребенка обеспечат всем необходимым к школе.

Филиал фонда «Защитники Отечества» располагается на проспекте Ленина, 5.