Еще один аварийный дом сносят в Барнауле

В работе находятся еще несколько аварийных домов Фото: Олег УКЛАДОВ

На текущей неделе в Барнауле приступили к демонтажу еще одного аварийного дома. Он располагается на улице Ярных, 25.

Это двухэтажный деревянный до 1940 года постройки. Аварийным его признали в 2014-м.

– После разработки проектно-сметной документации дом был передан подрядной организации для проведения работ по сносу, - сообщают в городской администрации.

Напомним, ранее в Барнауле снесли уже семь аварийных домов. Они расположены на улице Южные Мастерские, Советской Армии, Юрина, Ленина, на Павловском тракте и т.д. В данный момент демонтируют четыре дома.