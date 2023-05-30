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НовостиОбщество30 мая 2023 13:15

Еще один аварийный дом сносят в Барнауле

Семь уже демонтировали
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
В работе находятся еще несколько аварийных домов

В работе находятся еще несколько аварийных домов

Фото: Олег УКЛАДОВ

На текущей неделе в Барнауле приступили к демонтажу еще одного аварийного дома. Он располагается на улице Ярных, 25.

Это двухэтажный деревянный до 1940 года постройки. Аварийным его признали в 2014-м.

– После разработки проектно-сметной документации дом был передан подрядной организации для проведения работ по сносу, - сообщают в городской администрации.

Напомним, ранее в Барнауле снесли уже семь аварийных домов. Они расположены на улице Южные Мастерские, Советской Армии, Юрина, Ленина, на Павловском тракте и т.д. В данный момент демонтируют четыре дома.