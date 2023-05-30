На Алтае собутыльники пропили бензопилу, а ее хозяин обиделся, что ему алкоголя не хватило

Суд оштрафовал мужчину Фото: Анна СЕМИНА

В Троицком районе на скамье подсудимых оказался мужчина, чью бензопилу пропили его приятели, а ему алкоголя не оставили.

Казалось бы, он мог остаться в статусе потерпевшего, но стал обвиняемый, а если точнее, то его обвинили в ложном доносе.

В один из дней приятели распивали горячительные напитки. Когда они закончились, гость предложил хозяину дома пропить что-нибудь из того, что у того есть. Мужчина согласился расстаться с бензопилой.

– Знакомый взял пилу и пошел ее продавать, а хозяин дома лег спать, так как был сильно пьян. Поутру он обнаружил, что все спиртное, купленное на вырученные от продажи бензопилы, гости выпили и ему ничего не оставили, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

В этот момент у мужчины и созрел коварный план, как вернуть бензопилу: он принес в полицию заявлением о ее краже. Однако следствие и суд установили, что он сам ее отдал, чтобы приятели купили алкоголь.

За ложный донос мужчину осудили. Он должен будет заплатить штраф 5000 рублей.