За последние два месяца алтайским сиротам выдали 55 квартир

Обеспечение детей-сирот жильем остается на контроле судебных приставов Фото: Анна СЕМИНА

Алтайские приставы продолжают держать под контролем ситуацию с обеспечением детей-сирот жильем. Только в апреле-мае им выдали 55 квартир.

– Молодые люди имели право на предоставление жилья, соответствующего санитарным и техническим требованиям, определенной площади, однако положенные квадратные метры так и не получили. После обращения в суд и получения решения суда, они обратились за помощью к судебным приставам, - рассказывают в ведомстве.

После вмешательства судебных приставов, обратившимся были предоставлены благоустроенные квартиры и заключены договоры социального найма. Из общего числа 29 жилых помещений выдали в Барнауле, 11 в Бийске и еще семь в Новоалтайске.