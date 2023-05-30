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НовостиПроисшествия30 мая 2023 10:01

Больше 50 аварий с пьяными водителями произошло на Алтае с начала 2023 года

В них погибли 12 человек
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
За пьяную езду предусмотрен штраф

За пьяную езду предусмотрен штраф

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Госавтоинспекции Алтайского края подвели предварительные итоги первого полугодия 2023 года, и выяснилось, что с января в регионе зарегистрировано 52 аварии с участием нетрезвых водителей.

–В них погибли 12 человек и 68 получили различные травмы, в том числе двое детей, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрена административная ответственность – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. В случае повторного нарушения – уголовная ответственность.