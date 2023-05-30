Больше 50 аварий с пьяными водителями произошло на Алтае с начала 2023 года

За пьяную езду предусмотрен штраф Фото: Олег УКЛАДОВ

В Госавтоинспекции Алтайского края подвели предварительные итоги первого полугодия 2023 года, и выяснилось, что с января в регионе зарегистрировано 52 аварии с участием нетрезвых водителей.

–В них погибли 12 человек и 68 получили различные травмы, в том числе двое детей, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрена административная ответственность – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. В случае повторного нарушения – уголовная ответственность.