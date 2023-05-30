Водитель грузовой «ГАЗели» пытался провести в алтайскую колонию запрещенные предметы

Изъятые предметы Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В Алтайском крае водитель грузовой «ГАЗели» пытался провести в кабине запрещенные на территории исправительной колонии предметы, но их обнаружила охрана.

Инцидент произошел на территории Исправительной колонии-10 УФСИН России. На КПП сотрудники отдела охраны провели досмотр автомобиля и обнаружили телефоны и комплектующие к ним.

– В кабине грузовой «ГАЗели» были изъяты мобильный телефон, три зарядных устройства, две флэш-карты и одна сим-карта, - сообщают в пресс-службе ведомства.

При этом подчеркивают, что водителя предупреждали о персональной ответственности. В отношении него составили административный приговор. Теперь ему грозит штраф до пяти тысяч рублей.