Жители Алтайского края стали чаще звонить через мессенджеры

Потребление трафика выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Рейтинг популярных мессенджеров среди жителей Алтайского края на основе обезличенных данных по мобильной активности в Сети составили специалисты МегаФона.

ТОП-3 самых востребованных сервисов для обмена сообщениями остался прежним, однако потребление трафика в них заметно изменилось. На первом месте Telegram – жители региона "прокачали" здесь в 1,7 раза больше информации, чем годом ранее. При этом отмечается и заметный рост звонков – в два раза. Примечательно, что этот сервис быстрой отправки сообщений является одним из наиболее экономичных по потреблению трафика. Если сравнивать с WhatsApp, то для передачи одного и того же количества сообщений в Telegram требуется в два раза меньше трафика.

Второе место в рейтинге у WhatsApp, который также стал популярнее у жителей Алтайского края. Объем общего трафика в сервисе увеличился 43%, а число звонков – на 38%. Замыкает тройку Viber, динамика интереса к этому приложению не такая значительная, всего +3%.

Нынешней весной в программах для мгновенного обмена текстовыми сообщениями, аудиозаписями, фотографиями и другими мультимедиа жители края уже "прокачали" около 2,6 млн гигабайт. Для сравнения, этого объема данных хватит для того, чтобы каждый житель Бийска дважды посмотрел онлайн фильм "Вызов" в высоком качестве 4К.

"Мессенджеры стали не только привычным способом для общения людей, но и эффективным рабочим инструментом, источником оперативного получения новостей. Учитывая растущий спрос, в этом году наши специалисты увеличили пропускную способность в прямых каналах связи с Telegram на 40% до 1400 Гбит/с, чтобы обеспечить наших абонентов высоким качеством работы. Также мы модернизируем и строим новые базовые станции в Алтайском крае, чтобы жители региона могли пользоваться любыми цифровыми сервисами на высоких скоростях передачи данных", — рассказал директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.