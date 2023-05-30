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НовостиПроисшествия30 мая 2023 9:23

76-летний мужчина погиб на пожаре в Барнауле

Возгорание произошло в частном доме
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Тело мужчины было обнаружено во время тушения пожара

Тело мужчины было обнаружено во время тушения пожара

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Днем 30 мая в Барнауле произошел пожар в частном жилом доме, расположенном в поселке Казенная Заимка. Погиб один человек.

На место происшествия подали уже шесть автоцистерн. Площадь возгорания по информации Главного управления МЧС России по Алтайскому краю на данный момент составляет около 100 квадратных метров.

– На месте работает 24 человека личного состава регионального главка МЧС. В настоящее время пожар локализован. В доме обнаружено тело мужчины 1947 года рождения, - сообщают в ведомстве.

Причина возгорания уточняется.