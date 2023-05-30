В Барнаул начали поступать ультрасовременные трамваи

Новый трамвай. Скриншот поста в сообществе vk.com/barneos22

Ранним утром 30 мая в барнаульское трамвайное депо №3 прибыл первый ультрасовременный трамвай.

Напомним, всего до конца года в Барнаул должны доставить десять новых трамваев, произведенных специально для нас на заводе в Белоруссии. Сумма контракта составляет 716,4 млн рублей. Первый экземпляр уже привезли.

– Трамвай теперь нужно распаковать, поставить на баланс депо, обучить слесарей и водителей, обклеить, настроить, провести ремонт, если требуется, обкатать, - пишет в группе Barnaul22.

Когда именно он выйдет на линию – не уточняется.